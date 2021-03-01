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Андре Силва отреагировал на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»

01 Марта 2021, 21:08,

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва прокомментировал интерес к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я читал новости, но на этом всё. Просто слухи, которые ещё больше мотивируют меня усердно работать оставшуюся часть сезона. Это значит, что я двигаюсь в правильном направлении.

Какова моя трансферная стоимость? Где-то 105 миллионов. Шучу. Думаю, что порядка тридцати миллионов или около того. Когда вы продаете товар, то всегда завышаете стоимость», - цитирует Силву O Jogo.

25-летний португалец сыграл двадцать три матча за «Айнтрахт» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Айнтрахт Франкфурт, Андре Силва
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