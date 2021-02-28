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​Клопп надеется, что Салах останется в «Ливерпуле» надолго

28 Февраля 2021, 10:43,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу нападающего Мохамеда Салаха, которого слухи не перестают связывать с возможной сменой клубной прописки.

«Это немного неловко – хвалить своих футболистов, хотя, честно говоря, мне это нравится. В ситуации с Салахом цифры говорят сами за себя. Мо – не только бомбардир. Он также вырос как футболист. Он очень, очень важный игрок для нас и, надеюсь, он будет оставаться им в течение долгого времени», - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В тридцати пяти матчах нынешнего сезона Мохамед Салах записал на свой счёт двадцать четыре гола и четыре результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Мохамед Салах
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