​Клопп надеется, что Салах останется в «Ливерпуле» надолго

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу нападающего Мохамеда Салаха, которого слухи не перестают связывать с возможной сменой клубной прописки.

«Это немного неловко – хвалить своих футболистов, хотя, честно говоря, мне это нравится. В ситуации с Салахом цифры говорят сами за себя. Мо – не только бомбардир. Он также вырос как футболист. Он очень, очень важный игрок для нас и, надеюсь, он будет оставаться им в течение долгого времени», - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

В тридцати пяти матчах нынешнего сезона Мохамед Салах записал на свой счёт двадцать четыре гола и четыре результативных паса.