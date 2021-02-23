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​«Астон Вилла» запретила футболистам играть в фэнтази-футбол

23 Февраля 2021, 14:14,

«Астон Вилла» запретила своим футболистам играть в фэнтази-футбол английской Премьер-лиги, сообщает на своих страницах авторитетное издание The Times. Речь идёт о виртуальном турнире, где очки участники набирают за действия реальных футболистов, которых они выбрали для своих команд.

Причина введения запрета связана с утечкой информации о травме полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша. Некоторые игроки бирмингемской команды вывели Грилиша из своей команды в фэнтази. Это могли заметить другие участники соревнований, поскольку в виртуальном турнире составы участников доступны за час до начала первого матча тура.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Астон Вилла, Джек Грилиш
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