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Роджерс: «Лестер» показывает отличную игру, горжусь командой»

22 Февраля 2021, 11:14,

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с журналистами после поединка 25-го тура чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы». «Лисы» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Мои подопечные стали намного спокойнее и увереннее по сравнению с прошлым сезоном. Команда показывает отличную игру, но в некоторых матчах нам приходится проявлять дух и морально-волевые качества.

В матче с «Астон Виллой» мы продемонстрировали скоростной футбол, в защите обошлось без больших проблем. Я горжусь своей командой», - приводит слова тренера BBC.

После 25 туров «Лестер» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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Комментарии (1)
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Tytus
22 Февраля 2021, 12:33

Рад за Роджерса. Отличный тренер и в плане постановки игры, и в мотивировании игроков, и в создании спокойной обстановки в команде, выглядящей на поле группой

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