Роджерс: «Лестер» показывает отличную игру, горжусь командой»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с журналистами после поединка 25-го тура чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы». «Лисы» отпраздновали победу со счетом 2:1.

«Мои подопечные стали намного спокойнее и увереннее по сравнению с прошлым сезоном. Команда показывает отличную игру, но в некоторых матчах нам приходится проявлять дух и морально-волевые качества.

В матче с «Астон Виллой» мы продемонстрировали скоростной футбол, в защите обошлось без больших проблем. Я горжусь своей командой», - приводит слова тренера BBC.

После 25 туров «Лестер» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.