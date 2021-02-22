Роджерс: «Лестер» показывает отличную игру, горжусь командой»

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22 Февраля 2021, 11:14,
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Наставник «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с журналистами после поединка 25-го тура чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы». «Лисы» отпраздновали победу со счетом 2:1.
«Мои подопечные стали намного спокойнее и увереннее по сравнению с прошлым сезоном. Команда показывает отличную игру, но в некоторых матчах нам приходится проявлять дух и морально-волевые качества.
В матче с «Астон Виллой» мы продемонстрировали скоростной футбол, в защите обошлось без больших проблем. Я горжусь своей командой», - приводит слова тренера BBC.
После 25 туров «Лестер» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лестер, Брендан Роджерс
Рад за Роджерса. Отличный тренер и в плане постановки игры, и в мотивировании игроков, и в создании спокойной обстановки в команде, выглядящей на поле группой