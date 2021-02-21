«Лестер» добыл важную победу в Бирмингеме

|
21 Февраля 2021, 19:00,
|
|
«Лестер» продолжает доказывать обоснованность своих претензий на медали Премьер-лиги. В 25-м туре «лисы» разобрались на выезде с «Астон Виллой». Джеймс Мэддисон и Харви Барнс забили по голу с интервалом в четыре минуты в первом тайме, а соперник сократил отставание в начале второй части.
«Лестер» вышел на чистое второе место, отставание от лидера - 7 очков.
Протокол игры
|Астон Вилла
|1:2
|Лестер
|19' Мэддисон Джеймс (0:1)
|23' Барнс Харви (0:2)
|(1:2) Траоре Бертран 48'
Мартинес Эмилиано • Эль-Мухамади Ахмед • 59'Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Соарес Дуглас 51' 81' ( Сансон Морган ( 81') • Макгинн Джон • Траоре Бертран • Баркли Росс 76' ( Рамси Джакоб ( 76') • Эль-Гази Анвар 67' ( Трезеге ( 67') • Уоткинс Олли
Запасные: Дэвис Кинан • Тейлор Нил • Carney Chukwuemeka • Хитон Том • Кеслер Кейн • Накамба Марвелус
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • Томас Люк • Тилеманс Юри 88' ( Чодури Хамза ( 88') • Ндиди Уилфред • 34'Рикарду Перейра II 76' ( Амарти Даниэль ( 76') • Мэддисон Джеймс 65' ( Менди Нампалис ( 65') • Барнс Харви • Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк • Фухс Кристиан • Ихеаначо Келечи • Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл • Юндер Дженгиз • Уорд Дэнни II
21 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Астон Вилла