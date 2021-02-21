«Лестер» добыл важную победу в Бирмингеме

«Лестер» продолжает доказывать обоснованность своих претензий на медали Премьер-лиги. В 25-м туре «лисы» разобрались на выезде с «Астон Виллой». Джеймс Мэддисон и Харви Барнс забили по голу с интервалом в четыре минуты в первом тайме, а соперник сократил отставание в начале второй части.

«Лестер» вышел на чистое второе место, отставание от лидера - 7 очков.