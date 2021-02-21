Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Лестер» добыл важную победу в Бирмингеме

21 Февраля 2021, 19:00,

«Лестер» продолжает доказывать обоснованность своих претензий на медали Премьер-лиги. В 25-м туре «лисы» разобрались на выезде с «Астон Виллой». Джеймс Мэддисон и Харви Барнс забили по голу с интервалом в четыре минуты в первом тайме, а соперник сократил отставание в начале второй части.

«Лестер» вышел на чистое второе место, отставание от лидера - 7 очков.

Протокол игры  
Астон Вилла 1:2 Лестер
    19' Мэддисон Джеймс (0:1)
    23' Барнс Харви (0:2)
(1:2) Траоре Бертран 48'    
Мартинес Эмилиано Эль-Мухамади Ахмед   59' Конса Эзри Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Соарес Дуглас   51'   81' (Сансон Морган (   81') Макгинн Джон Траоре Бертран Баркли Росс   76' (Рамси Джакоб (   76') Эль-Гази Анвар   67' (Трезеге (   67') Уоткинс Олли
Запасные: Дэвис Кинан Тейлор Нил Carney Chukwuemeka Хитон Том Кеслер Кейн Накамба Марвелус
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар Томас Люк Тилеманс Юри   88' (Чодури Хамза (   88') Ндиди Уилфред   34' Рикарду Перейра II   76' (Амарти Даниэль (   76') Мэддисон Джеймс   65' (Менди Нампалис (   65') Барнс Харви Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк Фухс Кристиан Ихеаначо Келечи Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл Юндер Дженгиз Уорд Дэнни II
21 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Астон Вилла
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