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​Гвардиола ожидает ухода некоторых игроков из «Манчестер Сити»

21 Февраля 2021, 11:37,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ожидает ухода некоторых футболистов из команды по окончанию сезона.

«Я считаю, что все наши футболисты заслуживают того, чтобы оставаться здесь долгие годы. Они обладают исключительными качествами, в этом нет никаких сомнений. Но из года в год ситуация может меняться, потому что некоторые футболисты принимают определённые роли, а другие – не принимают. Дело не в качестве, а в признании того, что иногда ты не играешь. В такой ситуации футболист должен уйти», - приводит слова Гвардиолы портал Goal.com.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с десятиочковым отрывом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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