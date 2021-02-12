«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются Конате

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», интерес к французу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Отметим, что ещё один защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано близок к уходу из клуба.

21-летний Конате сыграл двенадцать матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт защитника с немецким клубом истекает 30 июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивается его трансферную стоимость в тридцать пять миллионов евро.