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«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются Конате

12 Февраля 2021, 23:31,

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», интерес к французу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Отметим, что ещё один защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано близок к уходу из клуба.

21-летний Конате сыграл двенадцать матчей за «РБ Лейпциг» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт защитника с немецким клубом истекает 30 июня 2023 года, а портал Transfermarkt оценивается его трансферную стоимость в тридцать пять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Ибраима Конате
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