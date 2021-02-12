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Сарр был в шаге от трансфера в «Ливерпуль»

12 Февраля 2021, 09:52,

Футбольный агент Тьерно Сейди, представляющий интересы атакующего полузащитника «Уотфорда» Исмаилы Сарра, рассказал о сорвавшемся переходе своего клиента в «Ливерпуль».

«Мы были очень близки к подписанию контракта с мерсисайдцами. Все было согласовано - срок договора и заработная плата. Я даже переговорил с Мане, чтобы он помог найти Сарру жилье. Однако уже на финишной прямой «Ливерпуль» отказался платить 40 миллионов за трансфер, поэтому сделка сорвалась», - передает слова агента panafricanfootball.

В текущем сезоне АПЛ Сарр провел 24 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Исмаила Сарр
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Комментарии (1)
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Super fanat
12 Февраля 2021, 10:14

Не зря отказались, не игрок топ-уровня, очередной Минамино был бы! Конечно, не увидели его в футболке Ливерпуля, а можем только предполагать, но изначально ожиданий от него было не слишком много.

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