Сарр был в шаге от трансфера в «Ливерпуль»

Футбольный агент Тьерно Сейди, представляющий интересы атакующего полузащитника «Уотфорда» Исмаилы Сарра, рассказал о сорвавшемся переходе своего клиента в «Ливерпуль».

«Мы были очень близки к подписанию контракта с мерсисайдцами. Все было согласовано - срок договора и заработная плата. Я даже переговорил с Мане, чтобы он помог найти Сарру жилье. Однако уже на финишной прямой «Ливерпуль» отказался платить 40 миллионов за трансфер, поэтому сделка сорвалась», - передает слова агента panafricanfootball.

В текущем сезоне АПЛ Сарр провел 24 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.