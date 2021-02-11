Русский след: Кого и за что увольнял Абрамович в «Челси»

Роман Абрамович относится к тем владельцам футбольных клубов, которые не церемонятся со своими тренерами. Если результаты не соответствуют ожиданиям, российский бизнесмен не даёт много времени на исправление ситуации. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает всех тренеров, которых уволил Абрамович. Как же сложилась их дальнейшая карьера после работы в «Челси»?

Клаудио Раньери

Роман Абрамович приобрёл «Челси», когда командой вот уже несколько лет руководил Клаудио Раньери. Итальянский специалист при Абрамовиче отработал только один сезон и привёл команду ко второму месту в чемпионате Англии. На тот момент это был лучший результат «Челси» в эпоху Премьер-лиги, что, впрочем, не спасло Раньери от отставки. Хотя во многом именно Клаудио заложил фундамент для успеха тогда ещё молодого Жозе Моуринью, о котором речь пойдёт дальше.

После «Челси» Раньери работал во многих клубах. В 2015-м году Клаудио вернулся в Англию и принял «Лестер» после скандального увольнения Найджела Пирсона. Что было дальше, прекрасно известно всем. Раньери сотворил сказку с «лисами», приведя команду к титулу Премьер-лиги. В настоящий момент Клаудио возглавляет «Сампдорию» в родной Италии.

Жозе Моуринью

Молодой Жозе Моуринью в 2004-м году назвал себя Особенным. Он переходил в «Челси» после яркого периода в «Порту» с выигранными Кубком УЕФА и трофеем Лиги чемпионов. Именно Моуринью привёл «Челси» к первому титулу чемпиона Англии за 50 лет в первом же своём сезоне в Англии. В следующем сезоне «пенсионеры» защитили титул. Третий же футбольный год в Лондоне получился для Моуринью уже не таким успешным. В сентябре 2007-го года португалец оставил тренерский мостик на фоне разногласий с Романом Абрамовичем.

Дальше в карьере Жозе Моуринью были «Интер» и «Реал». Во главе «нерадзурри» португалец с первого раза выиграл Серию А, а затем привёл команду к историческому треблу. Что до периода в Мадриде, то Моуринью пополнил свою коллекцию титулом Примеры.

В 2013-м Моуринью снова занял тренерское кресло в «Челси» и через два года в третий раз отпраздновал в Лондоне чемпионство. Впрочем, сезон 2015/2016 начался для «пенсионеров» неудачно, и в декабре Роман Абрамович во второй раз расстался с Особенным. С тех пор в тренерской карьере Моуринью каких-то больших успехов не было. С «Манчестер Юнайтед» он выиграл Суперкубок, Кубок лиги и Лигу Европы, а теперь пытается принести трофеи нуждающемуся в них «Тоттенхэму».

Авраам Грант

После первой отставки Жозе Моуринью «Челси» возглавил близкий друг Романа Абрамовича Авраам Грант. Болельщики лондонской команды тогда не оценили этот шаг владельца клуба. При этом Грант вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов, а также занял с командой второе место в Премьер-лиге. В обоих случаях «пенсионеры» оставались позади «Манчестер Юнайтед», и Авраам покинул должность.

Покинув «Челси», Грант ещё поработал в Англии с «Портсмутом» и «Вест Хэмом». Последним местом работы израильского специалиста был «Норт-Ист Юнайтед» в индийской лиге в 2018-м году.

Луис Фелипе Сколари

Луис Фелипе Сколари принял «Челси» летом 2008-го года, однако не проработал в Лондоне даже одного полного сезона. Лондонцы не потянули борьбу за титул чемпиона Англии, и Абрамович уволил бразильца уже в феврале. После этого на клубном уровне в Европе Сколари больше не работал.

Уйдя из «Челси», в тренерской карьере Сколари началась экзотика в виде узбекистанского «Буденкора». Чуть позже Луис Фелипе вернулся на тренерский мостик сборной Бразилии и возглавлял команду на домашнем чемпионате мира в 2014-м году, когда в полуфинале команда с позором проиграла Германии со счётом 1:7. Также после отрезка в Лондоне Сколари работал в Китае и родной Бразилии. В конце января тренер покинул «Крузейро», отработав лишь три месяца.

Гус Хиддинк

Гус Хиддинк дважды выручал «Челси», принимая команду на временной основе в сложных ситуациях. В 2009 году голландец возглавил команду на остаток сезона после отставки Сколари. Хиддинк выиграл Кубок Англии и довёл «пенсионеров» до полуфинала Лиги чемпионов, где в драматичной дуэли с «Барселоной» всё решил гол Андреса Иньесты на последних секундах.

Второй раз Хиддинк пришёл в «Челси» после увольнения Жозе Моуринью в конце 2015-го года. Глобально переломить ход сезона голландский специалист не смог - «пенсионеры» завершили чемпионат на десятой строчке, что стало худшим результатом при Романе Абрамовиче, а в Лиге чемпионов вылетели уже в 1/8 финала от «ПСЖ».

После второго приключения в «Челси» в карьере Хиддинка была пауза. Затем он поработал с молодёжными сборными в Китае, прежде чем в сентябре 2020-го года возглавить сборную Кюрасао.

Карло Анчелотти

В 2009-м году главным тренером «Челси» стал Карло Анчелотти, для которого это был первый опыт работы за пределами родной Италии. В дебютном своём сезоне в Англии Анчелотти привёл «пенсионеров» к оформлению «золотого дубля». А вот второй сезон для итальянца на «Стэмфорд Бридж» получился не таким успешным. «Челси» не завоевал ни одного трофея, и безжалостный Абрамович попрощался с Анчелотти.

После «Челси» Анчелотти работал в таких топ-клубах как «ПСЖ», «Реал» и «Бавария». В каждом из них Карло по разу становился чемпионом этих стран, а в Мадриде ему ещё и удалось стать победителем Лиги чемпионов. Затем Анчелотти пытался конкурировать с «Ювентусом», возглавляя «Наполи», но плохой старт сезона 2019/2020 на фоне конфликта с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом привёл к увольнению итальянца. Без работы он находился считанные дни, а затем принял «Эвертон», с которым показывает неплохие результаты в этом сезоне.

Андре Виллаш-Боаш

Андре Виллаш-Боаша называли новым Жозе Моуринью, однако добиться успеха на «Стэмфорд Бридж» португальцу не удалось. Результаты не впечатляли, плюс у Виллаш-Боаша имелись проблемы с контролем переживающего смену поколений коллектива. Португалец не отработал в «Челси» и одного сезона – Роман Абрамович уволил его в марте.

После «Челси» Виллаш-Боаш мало чего добился в «Тоттенхэме» и отправился восстанавливать авторитет в Россию. В «Зените» португальский специалист выиграл чемпионат, кубок и суперкубок. После двух лет в Санкт-Петербурге Виллаш-Боаш отработал год в Китае, а затем взял паузу. Летом 2019-го Андре вернулся в европейский футбол и возглавил «Марсель». Португалец вернул команду в Лигу чемпионов, однако несколько дней назад покинул клуб со скандалом, будучи несогласным с трансфером игрока, проведённым без его одобрения.

Роберто ди Маттео

После увольнения Андре Виллаш-Боаша «Челси» на временной основе возглавил Роберто ди Маттео. Перестановка оказалась суперэффективной – под руководством итальянца «пенсионеры» выиграли Лигу чемпионов и Кубок Англии. Ди Маттео избавился от приставки «и.о», однако в следующем сезоне результаты испортились, и Роберто покинул клуб.

Последним местом работы ди Маттео была «Астон Вилла» в 2016-м году, причём во главе бирмингемцев тренер провёл только двенадцать матчей. В них команда добилась только одной победы, поэтому итальянца уволили.

Рафаэль Бенитес

В ноябре 2012-го года на тренерский мостик «Челси» взобрался Рафаэль Бенитес, подписавший контракт до конца сезона. Испанец выиграл с командой Лигу Европы, а также вывел её в Лигу чемпионов за счёт третьего места в Премьер-лиге.

После «Челси» Бенитес привёл «Наполи» к двум трофеям в виде кубка и суперкубка Италии. Затем у Рафы был неудачный период в «Реале», откуда его уволили на экваторе сезона. Дальше Бенитес вернулся в Англию, возглавив «Ньюкасл». Испанец не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, однако остался и с первой попытки вернул «сорок» в элиту. В 2019-м году Бенитес ушёл из «Ньюкасла» на фоне разногласий с владельцем клуба Майком Эшли. После этого испанский тренер отправился в Китай. Из-за пандемии несколько недель назад Бенитес решил уйти из клуба «Далянь Про».

Антонио Конте

Антонио Конте в 2016-м году пошёл по пути Карло Анчелотти и впервые получил работу за пределами родной Италии, возглавив «Челси». Первый сезон получился для Конте более чем успешным – команда уверенно выиграла Премьер-лигу. А вот во втором сезоне под руководством Антонио «пенсионеры» не попали в топ-4 АПЛ (пятое место) и вылетели от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Выигранный Кубок Англии не спас Конте от увольнения, обошедшегося клубу судом и солидной компенсацией.

Отдохнув один сезон, Конте возглавил «Интер», с которым сейчас борется за титул чемпиона Италии.

Маурицио Сарри

В сезоне 2018/2019 «Челси» руководил Маурицио Сарри. Этот специалист привёл команду к победе в Лиге Европы и третьему месту в Премьер-лиге. Впрочем, «Саррибол» в Лондоне не оценили ни болельщики, ни Роман Абрамович. После года работы тренер был уволен.

После «Челси» Сарри возглавил «Ювентус». Маурицио привёл «старую синьору» к очередному чемпионскому титулу Серии А, однако вылет от «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов стал слишком серьёзным ударом, и тренер лишился должности. В «Ювентусе» говорили, что решение созрело ещё до ответной игры с «Лионом», но звучало это неубедительно.

Фрэнк Лэмпард

В условиях трансферного бана Роман Абрамович принял нетипичное для себя решение, назначив главным тренером молодого Фрэнка Лэмпарда в 2019-м году. На фоне запрета на трансферы и пандемии финиш в топ-4 можно было считать неплохим результатом Лэмпарда в прошлом сезоне. Когда возможность подписывать новичков появилась, клуб поддержал тренера солидными покупками, но результаты не пришли, а ждать Абрамович не любит. Лэмпард был отправлен в отставку, а его место занял Томас Тухель. Немецкий специалист постарается проявить себя в Англии.