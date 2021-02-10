«Манчестер Сити» подпишет форварда «Флуминенсе»

17-летний бразильский форвард Кайки, правами на которого владеет «Флуминенсе», близок к переезду в английскую Премьер-лигу, рапортует посредством «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, подписать перспективного нападающего собирается «Манчестер Сити». Руководство «горожан» заплатит за переход игрока порядка десяти миллионов евро.

Отмечается, что Кайки подпишет контракт с английским клубом, но присоединится к нему только в 2022-м году.

«Манчестер Сити» является лидером чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы опережает ближайшего преследователя на пять баллов.