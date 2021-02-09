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Зинченко имеет самый высокий процент побед в истории «Манчестер Сити»

09 Февраля 2021, 13:10,

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко имеет самый высокий процент побед в истории «горожан», об этом информирует StatCity.

Согласно данным источника, 87 процентов игроков английского клуба провели более десяти матчей. Из них 24-летний представитель Украины побеждал чаще всех - 86,75% побед (72 победы в 83 поединках).

В составе «Манчестер Сити» Зинченко выступает с 2016-го года, куда перебрался из «Уфы». Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Александр сыграл девять матчей, не отметившись голевыми действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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0
RedMonk
09 Февраля 2021, 14:23

Специалист, просто его ставят в матчах против слабых клубов где вероятность выигрыша велика поэтому и такой результат.

0
Sergey-Klimenko
09 Февраля 2021, 14:04

фартовый :)

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