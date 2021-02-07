Шёр выбыл на несколько месяцев и рискует пропустить чемпионат Европы

Защитник «Ньюкасла» Фабиан Шёр получил серьезную травму колена в матче с «Саутгемптоном» (3:2).

«Трудно принять это. Я находится в хорошей форме, в последних нескольких играх команда добивалась хороших результатов. Я выбыл на несколько месяцев – это будет тяжёлое время. Постараюсь сделать всё, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Моя цель – быть в строю к чемпионату Европы», - написал Шёр в «Твиттере».

«Все в «Ньюкасле» желают Фабиану хорошего выздоровления», - говорится в заявлении клуба.

29-летний швейцарец сыграл семнадцать матчей за «Ньюкасл» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.