Шёр выбыл на несколько месяцев и рискует пропустить чемпионат Европы

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07 Февраля 2021, 20:32,
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Защитник «Ньюкасла» Фабиан Шёр получил серьезную травму колена в матче с «Саутгемптоном» (3:2).
«Трудно принять это. Я находится в хорошей форме, в последних нескольких играх команда добивалась хороших результатов. Я выбыл на несколько месяцев – это будет тяжёлое время. Постараюсь сделать всё, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Моя цель – быть в строю к чемпионату Европы», - написал Шёр в «Твиттере».
«Все в «Ньюкасле» желают Фабиану хорошего выздоровления», - говорится в заявлении клуба.
29-летний швейцарец сыграл семнадцать матчей за «Ньюкасл» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ньюкасл, Фабиан Шер
Всё же надеюсь, что не последний для него межконтинентальный турнир. Здоровья ему! Глядишь, и выкарабкается к Евро, прецеденты были.