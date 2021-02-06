Агент: «Абрамович - лучшее, что случалось с АПЛ»

Агент Джонатан Барнетт, клиентом которого является валлийский полузащитник Гарет Бэйл, оценил вклад владельца «Челси» Романа Абрамовича в развитие АПЛ.

«Абрамович проделал огромную работу. До его прихода «Челси» был на грани разорения, лиге приходилось тогда непросто. Роман вкладывал деньги в развитие лондонского клуба, а также помогал другим командам.

Абрамович - лучшее, что случалось с АПЛ. В настоящий момент этот чемпионат считается сильнейшим в мире», - передает слова Барнетта Daily Mail.

В текущем сезоне Премьер-лиги «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице. На счету команды Томаса Тухеля 36 баллов.