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Сульшер: «Анчелотти – тренер, которого все уважают»

06 Февраля 2021, 00:34,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер лестно отозвался о наставнике «Эвертона» Карло Анчелотти перед матчем с «ирисками».

«Анчелотти – тренер, которого все уважают. Он побеждал везде, где работал. Посмотрите, как он повлиял на «ПСЖ», что Карло делал в «Милане», «Челси» и «Реале». Сейчас мы видим его работу в «Эвертоне». Они просто фантастически начали этот сезон и сейчас выиграли четыре подряд выездных матча», - цитирует Сульшера пресс-служба «манкунианцев».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» состоится сегодня, 6 февраля, стартовый свисток запланирован на 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Карло Анчелотти, Уле Гуннар Сульшер
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