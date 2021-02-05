Фабиньо рассказал о восстановлении после травмы

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05 Февраля 2021, 13:20,
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Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо, который находится в лазарете из-за мышечной травмы, рассказал о своем восстановлении.
«Я ощутил дискомфорт во время тренировочного занятия. Из-за этого было принято решение оставить меня вне заявки на ближайшие поединки. Я сразу же приступил к восстановительной работе и сейчас чувствую себя намного лучше. Надеюсь вернуться на поле в скором времени», - передает слова бразильского полузащитника издание Liverpool Offside.
В текущем сезоне чемпионата Англии 27-летний футболист провел 17 поединков, в которых получил четыре желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Фабиньо
Его не хватает на поле в Ливерпуле! В нынешней ситуации он был бы лучшим вариантом в качестве защитника. Пусть поскорее выздоравливает, на поле есть что исправлять и за что бороться.