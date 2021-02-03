Луис – об удалении: «Невероятно»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис отреагировал на своё удаление в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2).

«Невероятно», - написал бразильский футболист в «Инстаграме», сопроводив надпись гневными смайликами.

Отметим, что решением арбитров по эпизоду с Луисом остался недоволен и главный тренер «канониров» Микель Артета.

33-летний Луис сыграл девятнадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Действующее соглашение бразильского защитника с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. Давид выступает за «канониров» уже второй сезон.