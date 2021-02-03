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Луис – об удалении: «Невероятно»

03 Февраля 2021, 00:41,

Global Look Press

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис отреагировал на своё удаление в матче с «Вулверхэмптоном» (1:2).

«Невероятно», - написал бразильский футболист в «Инстаграме», сопроводив надпись гневными смайликами.

Отметим, что решением арбитров по эпизоду с Луисом остался недоволен и главный тренер «канониров» Микель Артета.

33-летний Луис сыграл девятнадцать матчей за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Действующее соглашение бразильского защитника с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года. Давид выступает за «канониров» уже второй сезон.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Давид Луис
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