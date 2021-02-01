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Моуринью заявил, что «Тоттенхэму» не хватает Кейна

01 Февраля 2021, 12:17,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о травмированном нападающем команды Гарри Кейне. Бомбардир получил повреждение в поединке 20-го тура Премьер-лиги против «Ливерпуля» (1:3).

«Команда расстроена после поражения от «Брайтона» (0:1). Не хочу говорить от лица своих подопечных, но потеря Кейна ощущается. Дело не в игроках, просто Гарри нереально заменить», - приводит слова португальского специалиста издание BBC Sport.

Ранее сообщалось, что на восстановление Кейну потребуется несколько недель.

«Тоттенхэм», набрав 33 балла, располагается на шестой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Гарри Кейн
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