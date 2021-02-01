«Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд, не сумев забить «Брайтону»

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01 Февраля 2021, 00:06,
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После поражения от «Ливерпуля» (1:3) «Тоттенхэм» снова не убедил, проиграв и «Брайтону», который находится ближе всех к зоне вылета. При этом в выездном матче «шпоры» не превзошли по игре менее статусного соперника.
Протокол игры
|(1:0) Троссар Леандро 17'
Санчес Роберт • Уайт Бен • Данк Льюис • Уэбстер Адам • Вельтман Йоел 72' ( Бёрн Дэн ( 72' ) • 87'Гросс Паскаль • Биссума Ив • Макаллистер Алексис • Марч Соломон • Мопе Нил 71' 80' ( Лаллана Адам ( 80') • Троссар Леандро 79' ( Коннолли Аарон ( 79')
Запасные: Зачири Анди • Уолтон Кристиан • Альсате Стивен • Модер Якуб • Искьердо Хосе • Тау Перси
Льорис Уго • Санчес Давинсон 46' ( Винисиус Карлос ( 46') • Алдервейрельд Тоби • 66'Родон Джо • Сиссоко Мусса • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Н'Домбеле Тангай 74' ( Ламела Эрик ( 74') • Дэвис Бен • Бэйл Гарет 62' ( Лукас Моура ( 62') • Бергвейн Стевен • Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет • Доэрти Мэтт • Девайн Алфи • Дайер Эрик • Харт Джо • Уинкс Гарри
31 января. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
«Брайтон» начал резво, Паскаль Гросс уже на пятой минуте запустил мяч в штангу, а вскоре вывел на голевой удар Леандро Троссара. Больше супермоментов не было, а голкиперам порой пришлось выручать.
Победа 1:0 не позволила «Брайтону» уйти с 16-го места, лондонцы - шестые.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Брайтон
Как я и говорил в ноябре-посленовогодняя стандартная травма Кейна и Тотнем на ободах заканчивает АПЛ планомерно спускаясь по турнирной таблице.
С этим сталкивались многие тренера. Мауру самое время показать свой гений, который так воспевал юзер с ником Матео