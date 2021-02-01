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«Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд, не сумев забить «Брайтону»

01 Февраля 2021, 00:06,

Global Look Press

После поражения от «Ливерпуля» (1:3) «Тоттенхэм» снова не убедил, проиграв  и «Брайтону», который находится ближе всех к зоне вылета. При этом в выездном матче «шпоры» не превзошли по игре менее статусного соперника.

Протокол игры  
Брайтон 1:0 Тоттенхэм
(1:0) Троссар Леандро 17'    
Санчес Роберт Уайт Бен Данк Льюис Уэбстер Адам Вельтман Йоел   72' (Бёрн Дэн (   72'   87') Гросс Паскаль Биссума Ив Макаллистер Алексис Марч Соломон Мопе Нил   71'   80' (Лаллана Адам (   80') Троссар Леандро   79' (Коннолли Аарон (   79')
Запасные: Зачири Анди Уолтон Кристиан Альсате Стивен Модер Якуб Искьердо Хосе Тау Перси
Льорис Уго Санчес Давинсон   46' (Винисиус Карлос (   46') Алдервейрельд Тоби   66' Родон Джо Сиссоко Мусса Хёйбьерг Пьер-Эмиль Н'Домбеле Тангай   74' (Ламела Эрик (   74') Дэвис Бен Бэйл Гарет   62' (Лукас Моура (   62') Бергвейн Стевен Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет Доэрти Мэтт Девайн Алфи Дайер Эрик Харт Джо Уинкс Гарри
31 января. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

«Брайтон» начал резво, Паскаль Гросс уже на пятой минуте запустил мяч в штангу, а вскоре вывел на голевой удар Леандро Троссара.  Больше супермоментов не было, а голкиперам порой пришлось выручать.

Победа 1:0 не позволила «Брайтону» уйти с 16-го места, лондонцы - шестые.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Брайтон
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Комментарии (1)
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0
Underdog
01 Февраля 2021, 00:33

Как я и говорил в ноябре-посленовогодняя стандартная травма Кейна и Тотнем на ободах заканчивает АПЛ планомерно спускаясь по турнирной таблице.
С этим сталкивались многие тренера. Мауру самое время показать свой гений, который так воспевал юзер с ником Матео

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