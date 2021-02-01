«Тоттенхэм» потерпел второе поражение подряд, не сумев забить «Брайтону»

После поражения от «Ливерпуля» (1:3) «Тоттенхэм» снова не убедил, проиграв и «Брайтону», который находится ближе всех к зоне вылета. При этом в выездном матче «шпоры» не превзошли по игре менее статусного соперника.

«Брайтон» начал резво, Паскаль Гросс уже на пятой минуте запустил мяч в штангу, а вскоре вывел на голевой удар Леандро Троссара. Больше супермоментов не было, а голкиперам порой пришлось выручать.

Победа 1:0 не позволила «Брайтону» уйти с 16-го места, лондонцы - шестые.