«Рома» предлагала Джеко топ-клубам АПЛ

Руководство «Ромы» выставило на трансфер боснийского бомбардира Эдина Джеко. 34-летний футболист близок к уходу из итальянского клуба из-за конфликта с главным тренером команды Пауло Фонсекой.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, столичный клуб предлагал опытного нападающего представителям английской Премьер-лиги. Услуги Джеко были предложены лондонскому «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», однако никто из них не проявил интереса к форварду.

Эдин защищает цвета «волков» с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Джеко провел 15 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей.