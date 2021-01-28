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Тухель: «Давно хотел, чтобы за мою команду выступал Канте»

28 Января 2021, 08:30,

Global Look Press

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался о нынешнем составе «пенсионеров».

«Я уже хорошо знаком с Хаверцом, Вернером и Рюдигером. Давно хотел, чтобы за мою команду выступал Канте. Также хотел поработать с Жиру. У нас четкая картина состава», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.

Напомним, что Тухель возглавил лондонскую команду 26-го февраля 2021-го года. Стороны подписали трудовой договор, рассчитанный до лета 2022-го года.

В первом матче под его руководством «пенсионеры» встречались с «Вулверхэмптоном». Матч 20-го тура Премьер-лиги завершился вничью со счетом 0:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Томас Тухель, Н'Голо Канте
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