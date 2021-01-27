Сульшер отреагировал на отставку Лэмпарда

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27 Января 2021, 10:23,
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».
«Могу сказать только одно - Лэмпард не нуждается в жалости. Я хорошо знаю, какой у него характер и менталитет. Уверен, что он справится. Фрэнк неплохо начал тренерскую карьеру.
Да, у команды произошел спад, но не так давно «Челси» находился в числе лидеров. Поэтому я был немного удивлен этим решением», - приводит слова норвежского специалиста издание Sky Sports.
Напомним, что пост главного тренера «пенсионеров» занял Томас Тухель, ранее работавший в дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фрэнк Лэмпард, Уле Гуннар Сульшер