Сульшер отреагировал на отставку Лэмпарда

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Могу сказать только одно - Лэмпард не нуждается в жалости. Я хорошо знаю, какой у него характер и менталитет. Уверен, что он справится. Фрэнк неплохо начал тренерскую карьеру.

Да, у команды произошел спад, но не так давно «Челси» находился в числе лидеров. Поэтому я был немного удивлен этим решением», - приводит слова норвежского специалиста издание Sky Sports.

Напомним, что пост главного тренера «пенсионеров» занял Томас Тухель, ранее работавший в дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».