Уткин считает, что Аллегри возглавит «Челси»

Известный российский журналист Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором, отреагировал на информацию о скором увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Не удивлен. Весь опыт показывает, что «Челси» не раз удавалось исправлять положение в неудачном сезоне за счет смены главного тренера. Моя ставка - придет Аллегри», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».

Об увольнении Лэмпарда должны объявить до конца сегодняшнего дня. По данным британских СМИ, «пенсионеры» собираются пригласить на его место немецкого тренера Томаса Тухеля, известного по работе во французском «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии».