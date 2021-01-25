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Уткин считает, что Аллегри возглавит «Челси»

25 Января 2021, 14:00,

Global Look Press

Известный российский журналист Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором, отреагировал на информацию о скором увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Не удивлен. Весь опыт показывает, что «Челси» не раз удавалось исправлять положение в неудачном сезоне за счет смены главного тренера. Моя ставка - придет Аллегри», - гласит сообщение блогера в «Телеграме».

Об увольнении Лэмпарда должны объявить до конца сегодняшнего дня. По данным британских СМИ, «пенсионеры» собираются пригласить на его место немецкого тренера Томаса Тухеля, известного по работе во французском «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Массимилиано Аллегри, Василий Уткин
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