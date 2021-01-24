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​«Манчестер Юнайтед» отпустит Лингарда в аренду

24 Января 2021, 14:54,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард покинет клуб до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает ESPN.

Изначально Уле Гуннар Сульшер хотел оставить Лингарда в команде в качестве запасного, но позиция норвежского тренера изменилась из-за интереса к футболисту из других клубов, в том числе из-за рубежа. Было решено отпустить Джесси в аренду.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард провёл на футбольном поле только 179 минут в трёх матчах. В Премьер-лиге двадцативосьмилетний футболист не сыграл ни разу.

Ранее сообщалось, что интерес к Лингарду проявляет французская «Ницца».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Джесси Лингард
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