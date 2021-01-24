​Сульшер: «Говорю с Погба прямо и честно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу полузащитника Поля Погба, сумевшего в последнее время прибавить в своей игре.

«Задача Погба – привести себя в форму и играть. Моя задача – быть открытым и честным с ним, давать советы. У меня никогда не было с ним проблем.

Я говорю с Полем прямо и честно. Я не собираюсь рассказывать о том, что могу ему посоветовать, но у меня всегда были хорошие отношения с ним. Он из прекрасной семьи, очень понятный и умный парень. От хорошо меня понимает», - приводит слова Сульшера Goal.com.

В двадцати четырёх матчах нынешнего сезона Поль Погба забил четыре гола и отдал три голевых паса.