​Сульшер признал, что ван де Бек недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу полузащитника команды Донни ван де Бека. После летнего перехода из «Аякса» голландец только дважды попадал в стартовый состав «красных дьяволов» на матчи Премьер-лиги.

«Я бы не сказал, что Донни счастлив. Конечно, он хочет играть больше, но он правильно подходит к своей работе. Сейчас у нас есть игроки, которые действительно хорошо играют на этой позиции.

Ван де Бек очень напоминает мне меня, когда я только пришёл в «Манчестер Юнайтед». Он понимает те мои трудности и проблемы. Когда сэр Алекс Фергюсон не ставил меня в состав, я понимал это и радовался победам команды. Донни – такой же парень», - приводит слова Сульшера Goal.com.