Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сульшер признал, что ван де Бек недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед»

24 Января 2021, 10:17,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу полузащитника команды Донни ван де Бека. После летнего перехода из «Аякса» голландец только дважды попадал в стартовый состав «красных дьяволов» на матчи Премьер-лиги.

«Я бы не сказал, что Донни счастлив. Конечно, он хочет играть больше, но он правильно подходит к своей работе. Сейчас у нас есть игроки, которые действительно хорошо играют на этой позиции.

Ван де Бек очень напоминает мне меня, когда я только пришёл в «Манчестер Юнайтед». Он понимает те мои трудности и проблемы. Когда сэр Алекс Фергюсон не ставил меня в состав, я понимал это и радовался победам команды. Донни – такой же парень», - приводит слова Сульшера Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Донни ван де Бек
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола