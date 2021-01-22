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​Клопп: «Я не отвечаю за трансферы «Ливерпуля»

22 Января 2021, 18:31,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу возможных трансферов клуба. 

В последнее время «Ливерпуль» находится не в лучшей форме. Юрген Клопп регулярно сталкивается с кадровыми проблемами, что порождает слухи о выходе клуба на зимний трансферный рынок.

«Трансферы? Я не принимаю решений. Если кто-то думает, что я могу решить, будем ли мы что-то делать на трансферном рынке или нет, то это не так. Это должно быть ясно», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В воскресенье, двадцать четвёртого января, «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в четвертом раунде Кубка Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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