​Клопп: «Я не отвечаю за трансферы «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу возможных трансферов клуба.

В последнее время «Ливерпуль» находится не в лучшей форме. Юрген Клопп регулярно сталкивается с кадровыми проблемами, что порождает слухи о выходе клуба на зимний трансферный рынок.

«Трансферы? Я не принимаю решений. Если кто-то думает, что я могу решить, будем ли мы что-то делать на трансферном рынке или нет, то это не так. Это должно быть ясно», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В воскресенье, двадцать четвёртого января, «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в четвертом раунде Кубка Англии.