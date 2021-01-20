«Тоттенхэм» хочет подписать Ингса

Форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс находится в сфере интересов другого английского клуба. Согласно данным издания Eurosport, подписать 28-летнего нападающего желает лондонский «Тоттенхэм».

Стоит отметить, что столичный клуб хотел заполучить Ингса еще прошлым летом, но сделка сорвалась. Теперь лондонцы предпримут еще одну попытку подписать игрока. Действующее трудовое соглашение Дэнни с «Саутгемптоном» рассчитано до лета 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард принял участие в 13 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей (два - с пенальти) и три голевые передачи.