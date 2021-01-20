Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм» хочет подписать Ингса

20 Января 2021, 10:33,

Global Look Press

Форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс находится в сфере интересов другого английского клуба. Согласно данным издания Eurosport, подписать 28-летнего нападающего желает лондонский «Тоттенхэм».

Стоит отметить, что столичный клуб хотел заполучить Ингса еще прошлым летом, но сделка сорвалась. Теперь лондонцы предпримут еще одну попытку подписать игрока. Действующее трудовое соглашение Дэнни с «Саутгемптоном» рассчитано до лета 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги форвард принял участие в 13 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей (два - с пенальти) и три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - зима 2021, Дэнни Ингс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола