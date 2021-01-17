​Моуринью – Бэйлу: «Ты хочешь остаться в «Тоттенхэме» или вернуться в «Реал» и не играть?»

В одном из последних роликов клубного телевидения «Тоттенхэма» попала любопытная фраза главного тренера команды Жозе Моуринью в адрес нападающего Гарета Бэйла.

«Ты хочешь остаться в «Тоттенхэме» или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?» - спросил у Бэйла португальский специалист.

Гарет Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды. В двенадцати матчах за лондонский клуб в этом сезоне валлиец записал на свой счёт три забитых гола.

Стоит отметить, что ранее в «Реале» Бэйл получал мало игрового времени, и в прессе то и дело появлялись слухи о конфликте игрока с Зинедином Зиданом.