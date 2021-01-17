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​Моуринью – Бэйлу: «Ты хочешь остаться в «Тоттенхэме» или вернуться в «Реал» и не играть?»

17 Января 2021, 00:30,

Global Look Press

В одном из последних роликов клубного телевидения «Тоттенхэма» попала любопытная фраза главного тренера команды Жозе Моуринью в адрес нападающего Гарета Бэйла.

«Ты хочешь остаться в «Тоттенхэме» или вернуться в «Реал» и не играть в футбол?» - спросил у Бэйла португальский специалист.

Гарет Бэйл выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды. В двенадцати матчах за лондонский клуб в этом сезоне валлиец записал на свой счёт три забитых гола.

Стоит отметить, что ранее в «Реале» Бэйл получал мало игрового времени, и в прессе то и дело появлялись слухи о конфликте игрока с Зинедином Зиданом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
17 Января 2021, 00:43

а ссуть то куда ??? опять в песок ???

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