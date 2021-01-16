«Челси» дожал «Фулхэм», играя в большинстве на протяжении тайма

Попавший в кризис «Челси» играл против «Фулхэма» в матче 18-го тура АПЛ. «Синие» могли открывать счёт в первом тайме, но Мэйсон Маунт с нескольких метров запустил мяч в перекладину, а перед самым перерывом за грубую игру был удален Энтони Робинсон. Но даже в большинстве команда Фрэнка Лэмпарда была не очень опасной, но, тем не менее, свой гол забила - всё тот же Маунт из пределов штрафной переправил мяч в сетку после неудачных действий голкипера «Фулхэма».

«Челси» набрал очень важные три очка и поднялся на седьмое место.