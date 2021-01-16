«Челси» дожал «Фулхэм», играя в большинстве на протяжении тайма

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16 Января 2021, 22:26,
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Попавший в кризис «Челси» играл против «Фулхэма» в матче 18-го тура АПЛ. «Синие» могли открывать счёт в первом тайме, но Мэйсон Маунт с нескольких метров запустил мяч в перекладину, а перед самым перерывом за грубую игру был удален Энтони Робинсон. Но даже в большинстве команда Фрэнка Лэмпарда была не очень опасной, но, тем не менее, свой гол забила - всё тот же Маунт из пределов штрафной переправил мяч в сетку после неудачных действий голкипера «Фулхэма».
«Челси» набрал очень важные три очка и поднялся на седьмое место.
Протокол игры
|78' Маунт Мэйсон (0:1)
Ареола Альфонс • Эйна Ола 83' ( Камара Абубакар ( 83') • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Тете Кенни • Рид Бобби 69' 83' ( Брайан Джо ( 83') • Рид Харрисон • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Робинсон Энтони • 44'Кавалейру Иван 79' ( Онома Джошуа ( 79') • Лукмен Адемола 88'
Запасные: Родак Марек • Гектор Майкл • Одои Денис • Рим Тим • Кебано Нескенс
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Рюдигер Антонио • Силва Тьяго • 82'Чилуэлл Бен • Ковачич Матео • Жоржиньо II 65' ( Абрахам Тэмми ( 65') • Маунт Мэйсон • Зиеш Хаким 72' 75' ( Вернер Тимо ( 75') • Жиру Оливье 75' ( Хадсон-Одои Каллум ( 75') • Пулишич Кристиан
Запасные: Эмерсон Палмиери • Зума Курт • Хаверц Кай • Гилмор Билли • Джеймс Рис II • Аррисабалага Кепа
16 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Фулхэм, Мэйсон Маунт
Я Вас умоляю, победа, конечно, хорошо. Но выиграть в большинстве у Фулхэма выиграть, причем за целый тайм... Как можно было раз десять не попасть в ворота... Вернер точно второй Мората - ну не может он попасть в ворота, не понятно(((
ай.. опять мразоте подсудили
Не знаю подходит ли в данном случае слово отскок...
Крайние защитники Аспиликуэта и Чилвелл - мертвые. Кто внимательно смотрел, не мог не заметить, что все навесы в никуда, либо рикошет. Никакой пользы. Аспиликуэта вообще чуть гол не привёз.
М-да... Играя тайм в большинстве и забить только с помощью воротчика соперника??
Пока еще мы не видим на поле команды. Какое-то броуновское движение...
Немцы опять - либо на лавке, либо не о чем...