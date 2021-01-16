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«Челси» дожал «Фулхэм», играя в большинстве на протяжении тайма

16 Января 2021, 22:26,

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Попавший в кризис «Челси» играл против «Фулхэма» в матче 18-го тура АПЛ. «Синие» могли открывать счёт в первом тайме, но Мэйсон Маунт с нескольких метров запустил мяч в перекладину, а перед самым перерывом за грубую игру был удален Энтони Робинсон. Но даже в большинстве команда Фрэнка Лэмпарда была не очень опасной, но, тем не менее, свой гол забила - всё тот же Маунт из пределов штрафной переправил мяч в сетку после неудачных действий голкипера «Фулхэма».

«Челси» набрал очень важные три очка и поднялся на седьмое место.

Протокол игры  
Фулхэм 0:1 Челси
    78' Маунт Мэйсон (0:1)
Ареола Альфонс Эйна Ола   83' (Камара Абубакар (   83') Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Тете Кенни Рид Бобби   69'   83' (Брайан Джо (   83') Рид Харрисон Замбо-Ангисса Андре-Франк Робинсон Энтони   44' Кавалейру Иван   79' (Онома Джошуа (   79') Лукмен Адемола   88'
Запасные: Родак Марек Гектор Майкл Одои Денис Рим Тим Кебано Нескенс
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Рюдигер Антонио Силва Тьяго   82' Чилуэлл Бен Ковачич Матео Жоржиньо II   65' (Абрахам Тэмми (   65') Маунт Мэйсон Зиеш Хаким   72'   75' (Вернер Тимо (   75') Жиру Оливье   75' (Хадсон-Одои Каллум (   75') Пулишич Кристиан
Запасные: Эмерсон Палмиери Зума Курт Хаверц Кай Гилмор Билли Джеймс Рис II Аррисабалага Кепа
16 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Фулхэм, Мэйсон Маунт
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Комментарии (6)
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0
Oleg-Chelsea
16 Января 2021, 23:16

Я Вас умоляю, победа, конечно, хорошо. Но выиграть в большинстве у Фулхэма выиграть, причем за целый тайм... Как можно было раз десять не попасть в ворота... Вернер точно второй Мората - ну не может он попасть в ворота, не понятно(((

0
ингерман
16 Января 2021, 23:01

ай.. опять мразоте подсудили

0
Underdog
16 Января 2021, 22:53

Не знаю подходит ли в данном случае слово отскок...

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1
fireland
16 Января 2021, 22:48
Игра блевотная. Мората 2.0 продолжает смешить. Бабрахам падает уже от прикосновения к мячу. Маунт трудяга. Одои разыгрался. Очень неожиданный прогресс.
0
diamond0110
16 Января 2021, 22:38

Крайние защитники Аспиликуэта и Чилвелл - мертвые. Кто внимательно смотрел, не мог не заметить, что все навесы в никуда, либо рикошет. Никакой пользы. Аспиликуэта вообще чуть гол не привёз.

0
Манчестерский Иппатий
16 Января 2021, 22:34

М-да... Играя тайм в большинстве и забить только с помощью воротчика соперника??
Пока еще мы не видим на поле команды. Какое-то броуновское движение...
Немцы опять - либо на лавке, либо не о чем...

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