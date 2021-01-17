​Лэмпард: «Было ощущение, что забьём»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий после гостевой победы над «Фулхэмом» со счётом 1:0.

«Конечно, это здорово – одержать победу. В последнее время мы были не в лучшей форме, и нам нужно было прервать эту серию.

«Фулхэм» усложнил нам задачу. Мы хорошо стартовали, контролировали игру, но было непросто играть даже против десятерых человек. Мы продолжали гнуть свою линию и получили то, что заслужили.

Мы оказывали давление – двигали мяч, искали свободные зоны, заставляли соперника бегать и создавали моменты. Просто в нашей сегодняшней форме это немного сложнее. Уверенность была не на том уровне. Мы нашли свой момент, так что я очень доволен.

Я уверен в качестве своих игроков. Было ощущение, что мы забьём, потому что давление было постоянным. Речь шла о том, чтобы сохранять терпение», - сказал Лэмпард Sky Sports.