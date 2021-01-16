Стало известно, когда Озил перейдёт в «Фенербахче»

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16 Января 2021, 15:03,
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Стало известно, когда может состояться трансфер немецкого полузащитника Месута Озила в стамбульский «Фенербахче». Как сообщил журналист Фабрицио Романо, 32-летний хавбек станет игроком турецкого гранда в понедельник, 18-го января.
Ранее стало известно, что Озил согласовал с лондонским «Арсеналом» досрочное расторжение трудового соглашения. Контракт футболиста с «канонирами» истекает летом 2021-го года.
Месут защищает цвета лондонского коллектива с 2013-го года. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник на поле не выход, поскольку был исключен из заявки «Арсенала» на Премьер-лигу и Лигу Европы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021