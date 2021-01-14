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​Лэмпард считает, что Вернер способен играть слева

14 Января 2021, 19:25,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий по поводу форварда Тимо Вернера. Немецкий форвард пока что показывает невысокую результативность, что многие связывают с его позицией – Лэмпард предпочитает использовать игрока слева в атаке, а не на острие.

«Тимо нравится играть по центру. В «РБ Лейпциге» и сборной Германии он играл и в центре, и слева – как один нападающий или один из двух нападающих. Так что место для манёвра в отношении позиции Вернера определённо есть.

Вернеру нужно время, чтобы адаптироваться к моим идеям и к идеям нашей команды. У нас не было времени, чтобы натренировать это. Думаю, Тимо показывал хорошие выступления и будет дальше прогрессировать.

Футболистам, которые в последние годы переходили в «Ливерпуль», предоставлялось время, чтобы почувствовать себя в структуре игры команды. С Тимо у нас такой возможности не было – из-за травм нам пришлось сразу вливать его в команду. Но нужно быть терпеливыми. Мы максимально раскрываем талант Вернера, но это улица с двусторонним движением для его и нашей работы», - сказал Лэмпард на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Тимо Вернер
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