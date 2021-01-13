«Манчестер Сити» определился с трансферной целью

Один из лидеров «Сассуоло» Мануэль Локателли попал в сферу интересов одного из английских топ-клубов. Согласно данным издания Daily Mail, заполучить 23-летнего итальянского футболиста хочет «Манчестер Сити».

Кроме манкунианцев, заинтересованность в трансфере полузащитника проявляют туринский «Ювентус» и «Милан». Что касается «Сассуоло», то руководство клуба оценивает игрока в 34 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Локателли принял участие в 16 встречах, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.