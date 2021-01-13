«Ливерпуль» заинтересовался экс-защитником «Спартака»

Защитник «Наполи» Никола Максимович может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу, об этом информирует издание Sky Sports.

Заинтересованность в услугах 29-летнего сербского футболиста проявляет «Ливерпуль», испытывающий проблемы в обороне из-за травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса. Мерсисайдцы могут подписать Николу в текущее трансферное окно. Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, что в сезоне-2017/2018 Максимович выступал за московский «Спартак».

В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел семь поединков.