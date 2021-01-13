«Ливерпуль» заинтересовался экс-защитником «Спартака»

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13 Января 2021, 08:18,
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Защитник «Наполи» Никола Максимович может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу, об этом информирует издание Sky Sports.
Заинтересованность в услугах 29-летнего сербского футболиста проявляет «Ливерпуль», испытывающий проблемы в обороне из-за травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса. Мерсисайдцы могут подписать Николу в текущее трансферное окно. Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до лета 2021-го года.
Напомним, что в сезоне-2017/2018 Максимович выступал за московский «Спартак».
В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел семь поединков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - зима 2021, Никола Максимович
Видич, Максимович, Пашалич, Промес. Селекция Спартака всё-таки удивительная вещь, жаль, что ничего не работает внутри клуба. Когда такие кадры подбираются и ничего не показывают, а вне Спартак блистают, это вызывает большие вопросы к организвции игры Спартака.