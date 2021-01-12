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Озил поделился мнением о Серхио Рамосе

12 Января 2021, 08:50,

Global Look Press

Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил высказался о защитнике и капитане мадридского «Реала» Серхио Рамосе.

«Серхио выступает на самом высоком уровне уже более десяти лет. Он является настоящим лидером. Рамос обладает невероятными амбициями и хочет постоянно побеждать. Я считаю его лучшим защитником моего поколения», - приводит слова немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 34-летний Рамос защищает цвета «королевского» клуба с 2005-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 14 поединков, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Серхио Рамос, Месут Озил
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Комментарии (1)
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0
nodir-2416
12 Января 2021, 10:52
он о себе может что-то сказать???
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