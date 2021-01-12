Озил поделился мнением о Серхио Рамосе

Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил высказался о защитнике и капитане мадридского «Реала» Серхио Рамосе.

«Серхио выступает на самом высоком уровне уже более десяти лет. Он является настоящим лидером. Рамос обладает невероятными амбициями и хочет постоянно побеждать. Я считаю его лучшим защитником моего поколения», - приводит слова немецкого футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 34-летний Рамос защищает цвета «королевского» клуба с 2005-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Серхио провел 14 поединков, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти).