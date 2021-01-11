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Озил: «Венгер занимает особенное место в моей карьере»

11 Января 2021, 23:30,

Depositphotos

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил лестно отозвался о бывшем главном тренере «канониров» Арсене Венгере.

«Венгер занимает особенное место в моей карьере, я отношусь к нему с уважением. Он является прекрасным специалистом, выигравшим много титулов. А самое главное, что Венгер – искренний человек. Я связываю его со своими успехами в «Арсенале». Всегда буду тепло вспоминать о нашей совместной работе», - написал Озил в «Твиттере».

Озил перешёл в «Арсенал» в 2013 году из мадридского «Реала» за 47 миллионов евро. Именно Венгер являлся главным тренером «канониров» в то время.

Действующее соглашение Месута с клубом истекает в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Арсен Венгер, Месут Озил
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