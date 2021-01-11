Фосу-Менса продолжит карьеру в «Байере»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса продолжит карьеру в Германии.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», договорённости о переходе футболиста достиг леверкузенский «Байер». На Тимоти претендовал и «Аякс», но защитник будет играть в Бундеслиге. Скоро о сделке будет объявлено официально.

23-летний голландский защитник принял участие лишь в трёх матчах «манкунианцев» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт Фосу-Менса с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.