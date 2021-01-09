Фернандеш: «Я советовался с Роналду до подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что общался с Криштиану Роналду перед подписанием контракта с «манкунианцами».

«Да, я общался с Роналду, потому что он знает клуб лучше меня. Криштиану дал мне несколько советов, для меня это было важно. Думаю, что я бы в любом случае присоединился к клубу.

Криштиану сказал, что я постоянно буду бороться за трофеи, выступая здесь», - цитирует Фернандеша NBC.

Отметим, что за непродолжительные период времени португальский полузащитник стал лидером «Манчестер Юнайтед», за это время он сыграл 47 матчей за «манкунианцев», забил двадцать семь голов и отдал семнадцать голевых передач.