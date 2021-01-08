Сульшер: «Я в восторге от перехода Диалло, возлагаю на него большие надежды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал приобретение клубом вингера Амада Диалло.

«Диалло пока не тренировался с нами, последние бумаги были подписаны лишь вчера. Конечно, я в восторге от его перехода, мы предоставим ему игровое время. Я знаю, что на Амада возлагаются большие надежды – это правильно, потому что он является потрясающим игроком. Важно, чтобы он смог адаптироваться, мы не будем его торопить. Если с первых тренировок он докажет, что достоин места в стартовом составе, то, конечно, будет играть с первых минут», - цитирует Сульшера пресс-служба «манкунианцев».