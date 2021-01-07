Клуб Серии А решил подписать Мустафи

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом информирует журналист Николо Скира.

Заинтересованность в подписании 28-летнего немецкого футболиста проявляет «Дженоа». Напомним, что действующее трудовое соглашение Шкодрана с «канонирами» рассчитано до лета 2021-го года. Клуб не планирует предлагать игроку новый контракт.

Ранее СМИ также сообщали, что в услугах Шкодрана заинтересована каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник сыграл три поединка, проводя на поле в среднем около 15 минут.