Фергюсон: «Рэшфрод всегда был хорошим парнем, он выходец из рабочего класса»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о нападающем «манкунианцев» Маркусе Рэшфорде.

«Рэшфорд всегда был хорошим парнем. Он присоединился к нам, когда ему было девять лет. У него особенные манера поведения и поступки. Он является выходцем из обычного рабочего класса, так что Маркус прекрасно всё знает. Когда я учился в школе, то были бесплатные обеды, так что он понимает эту систему. Человека определяют поступки. Далеко не все футболисты покупают машины, очень много игроков с большим сердцем», - цитирует Фергюсона Daily Mail.

Рэшфорд известен своей благотворительной организацией.