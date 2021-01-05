​Де Брёйне раздражён предложением «Манчестер Сити», связанным с Месси

«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры по поводу продления контракта с полузащитником Кевином де Брёйне. Как сообщает The Athletic, бельгийский футболист был раздражён предложением «горожан». Дело в том, что клуб предложил де Брёйне меньшую зарплату по сравнению с той, которая у него есть сейчас. Это связано с тем, что «Манчестер Сити» держит в уме возможное подписание контракта с Лионелем Месси, которое потребует серьёзных вложений.

Кевин де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года. В 240 матчах за «горожан» во всех соревнованиях бельгиец оформил 60 голов и 101 результативный пас.