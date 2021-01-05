​Де Брёйне раздражён предложением «Манчестер Сити», связанным с Месси

|
05 Января 2021, 18:46,
|
|
«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры по поводу продления контракта с полузащитником Кевином де Брёйне. Как сообщает The Athletic, бельгийский футболист был раздражён предложением «горожан». Дело в том, что клуб предложил де Брёйне меньшую зарплату по сравнению с той, которая у него есть сейчас. Это связано с тем, что «Манчестер Сити» держит в уме возможное подписание контракта с Лионелем Месси, которое потребует серьёзных вложений.
Кевин де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года. В 240 матчах за «горожан» во всех соревнованиях бельгиец оформил 60 голов и 101 результативный пас.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
Правильно не поддавайся,Кевин!
Если это правда, то что тут сказать? Дебилы...