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​Де Брёйне раздражён предложением «Манчестер Сити», связанным с Месси

05 Января 2021, 18:46,

Global Look Press

«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры по поводу продления контракта с полузащитником Кевином де Брёйне. Как сообщает The Athletic, бельгийский футболист был раздражён предложением «горожан». Дело в том, что клуб предложил де Брёйне меньшую зарплату по сравнению с той, которая у него есть сейчас. Это связано с тем, что «Манчестер Сити» держит в уме возможное подписание контракта с Лионелем Месси, которое потребует серьёзных вложений.

Кевин де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» летом 2015 года. В 240 матчах за «горожан» во всех соревнованиях бельгиец оформил 60 голов и 101 результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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Комментарии (2)
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0
andi
05 Января 2021, 20:50

Правильно не поддавайся,Кевин!

6
Super fanat
05 Января 2021, 19:30

Если это правда, то что тут сказать? Дебилы...

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