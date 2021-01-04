​«Манчестер Сити» надеется подписать Рамоса

«Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией с контрактом Серхио Рамоса. Как сообщает ESPN, ссылаясь на несколько источников, Хосеп Гвардиола не прочь усилить оборону опытным испанцем. Весной Рамосу исполнится тридцать пять, но в манкунианском клубе уверены, что игрок ещё способен выступать на высоком уровне.

«Манчестер Сити» понимает, что подписать Рамоса будет сложно. При этом клуб готов удовлетворить запрос испанца по зарплате, учитывая тот факт, что летом Серхио может стать свободным агентом.

Отмечается, что приоритетом Рамоса является продление контракта с «Реалом».