Сон - лучший футболист Азии в 2020 году

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04 Января 2021, 13:00,
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Нападающий национальной сборной Южной Кореи и лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин признан лучшим футболистом Азии по итогам 2020-го года. Об этом информирует издание FOX Sports Asia.
Согласно данным источника, кандидатуру 28-летнего форварда поддержали 35% респондентов. Вторую позицию в голосовании занял иранский нападающий Сердар Азмун, выступающий за петербургский «Зенит».
Стоит отметить, что Сон получил эту награду четвертый раз подряд.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хынмин провел 16 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сон Хынмин