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Сон - лучший футболист Азии в 2020 году

04 Января 2021, 13:00,

Global Look Press

Нападающий национальной сборной Южной Кореи и лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин признан лучшим футболистом Азии по итогам 2020-го года. Об этом информирует издание FOX Sports Asia.

Согласно данным источника, кандидатуру 28-летнего форварда поддержали 35% респондентов. Вторую позицию в голосовании занял иранский нападающий Сердар Азмун, выступающий за петербургский «Зенит».

Стоит отметить, что Сон получил эту награду четвертый раз подряд.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Хынмин провел 16 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и пять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сон Хынмин
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