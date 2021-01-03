​Гвардиола заявил, что может продлить карьеру тренера

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03 Января 2021, 16:49,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу себя и завершения тренерской карьеры.
«Я определённо стал лучше [по сравнению с началом карьеры]. Опыт помогает вам. Раньше я думал, что уже скоро уйду на пенсию, но теперь, может быть, я завершу карьеру позже. Я не знаю. 50 лет – это хороший возраст», - приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».
Хосеп Гвардиола отметит пятидесятилетие восемнадцатого января.
В воскресенье вечером «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в семнадцатом туре Премьер-лиги. Игра стартует в 20:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола