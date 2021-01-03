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​Гвардиола заявил, что может продлить карьеру тренера

03 Января 2021, 16:49,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу себя и завершения тренерской карьеры.

«Я определённо стал лучше [по сравнению с началом карьеры]. Опыт помогает вам. Раньше я думал, что уже скоро уйду на пенсию, но теперь, может быть, я завершу карьеру позже. Я не знаю. 50 лет – это хороший возраст», - приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

Хосеп Гвардиола отметит пятидесятилетие восемнадцатого января.

В воскресенье вечером «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в семнадцатом туре Премьер-лиги. Игра стартует в 20:30 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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