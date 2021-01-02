Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В АПЛ впервые сыграл футболист 2004 года рождения

02 Января 2021, 21:39,

Depositphotos

В английской Премьер-лиге впервые сыграл футболист 2004 года рождения. Это случилось в матче семнадцатого тура между «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед». В составе гостей в концовке матча на поле появился Антвуан Хэкфорд, которому в марте исполнится семнадцать лет.

За предоставленные десять минут Хэкфорд ничем особенным не отметился. «Шеффилд Юнайтед» проиграл в Лондоне со счётом 0:2 и по-прежнему замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги с нулём в графе побед и жалкими двумя баллами в активе.

Добавим, что Антвуан Хэкфорд успел провести несколько игр за юношеские сборные Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шеффилд Юнайтед, Антвуан Хэкфорд
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