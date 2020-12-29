В «Шеффилд Юнайтед» также вспышка коронавируса

Во вторник Премьер-лига Англии объявила об антирекорде по количеству заболевших коронавирусом футболистов и сотрудников клубов. За неделю зафиксировано 18 инфицированных COVID-19.

Ранее стало известно о 7 заболевших в «Манчестер Сити», из-за чего запланированная на понедельник игра с «Эвертоном» была отменена. Во вторник о вспышке коронавируса объявил «Шеффилд Юнайтед».

- «Шеффилд Юнайтед» подтверждает, что в клубе зафиксировано определенное количество положительных тестов на коронавирус по итогам последней проверки, - гласит заявление клуба в «Твиттере».

Аутсайдеры АПЛ (2 очка в 15 матчах) должны сегодня играть против «Бёрнли», 2 января - против «Кристал Пэлас». Следующий матч 12 января против «Ньюкасла».