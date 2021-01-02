​«Шеффилд Юнайтед» показал антирекорд АПЛ

В субботу вечером «Шеффилд Юнайтед» проиграл в гостях у «Кристал Пэлас» со счётом 0:2. «Клинки» продолжают безнадёжно занимать последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе только два очка.

Как сообщает Opta, «Шеффилд Юнайтед» показал антирекорд Премьер-лиги. Ранее ни одна команда не проходила семнадцать стартовых туров АПЛ без единой победы. Даже «Дерби», который в сезоне 2007/2008 выиграл только один матч в чемпионате Англии, победил в отрезок из семнадцати начальных туров, а именно в шестом туре.

Добавим, что английская Премьер-лига была создана в 1992 году.