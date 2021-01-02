Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Шеффилд Юнайтед» показал антирекорд АПЛ

02 Января 2021, 20:24,

Global Look Press

В субботу вечером «Шеффилд Юнайтед» проиграл в гостях у «Кристал Пэлас» со счётом 0:2. «Клинки» продолжают безнадёжно занимать последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе только два очка.

Как сообщает Opta, «Шеффилд Юнайтед» показал антирекорд Премьер-лиги. Ранее ни одна команда не проходила семнадцать стартовых туров АПЛ без единой победы. Даже «Дерби», который в сезоне 2007/2008 выиграл только один матч в чемпионате Англии, победил в отрезок из семнадцати начальных туров, а именно в шестом туре.

Добавим, что английская Премьер-лига была создана в 1992 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шеффилд Юнайтед
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