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Сульшер анонсировал трансфер полузащитника «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед»

02 Января 2021, 12:12,

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Хавбек «Аталанты» Амаду Диалло близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.

«Я не вижу препятствий для этого трансфера, у нас на руках все документы. Диалло едет в «Манчестер Юнайтед». Скоро он присоединится к команде», - передает слова норвежского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что сумма перехода составит 25 миллионов евро. Также в договоре будут прописаны бонусы.

В текущем сезоне итальянской Серии А 18-летний футболист провел один поединок.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уле Гуннар Сульшер, Трансферы футбола - зима 2021, Амаду Диалло
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Комментарии (1)
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02 Января 2021, 12:39

Амад*

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