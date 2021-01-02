Сульшер анонсировал трансфер полузащитника «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Аталанты» Амаду Диалло близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.

«Я не вижу препятствий для этого трансфера, у нас на руках все документы. Диалло едет в «Манчестер Юнайтед». Скоро он присоединится к команде», - передает слова норвежского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что сумма перехода составит 25 миллионов евро. Также в договоре будут прописаны бонусы.

В текущем сезоне итальянской Серии А 18-летний футболист провел один поединок.