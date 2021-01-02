Артета высказался о возможном возвращении Озила в заявку «Арсенала»

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02 Января 2021, 11:22,
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что немецкий хавбек Месут Озил может быть возвращен в заявку команды.
«Посмотрим, что произойдет в январе. Мы оценим ситуацию ближе к закрытию зимнего трансферного окна. Конечно, когда игрок не выходит на поле, ему трудно быть счастливым. Тяжело радоваться, когда не получаешь игровую практику», - приводит слова испанского тренера издание Sky Sports.
Напомним, что Месут Озил не был включен в заявку лондонского клуба на сезон-2020/2021. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Месут Озил, Микель Артета
По ситуации возвращение как-бы оправдано. Но по сути... С осени 15-го Озил показывает мало что из того,чего от него ожидают. Ушёл в аренду Сеад, так лучше бы Салиба заявили, чтобы, наконец, окончательно избавиться от Мустафы на скамейке и Луиза в старте.