Артета высказался о возможном возвращении Озила в заявку «Арсенала»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что немецкий хавбек Месут Озил может быть возвращен в заявку команды.

«Посмотрим, что произойдет в январе. Мы оценим ситуацию ближе к закрытию зимнего трансферного окна. Конечно, когда игрок не выходит на поле, ему трудно быть счастливым. Тяжело радоваться, когда не получаешь игровую практику», - приводит слова испанского тренера издание Sky Sports.

Напомним, что Месут Озил не был включен в заявку лондонского клуба на сезон-2020/2021. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2021-го года.