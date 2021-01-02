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Артета высказался о возможном возвращении Озила в заявку «Арсенала»

02 Января 2021, 11:22,

Global Look Press

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что немецкий хавбек Месут Озил может быть возвращен в заявку команды.

«Посмотрим, что произойдет в январе. Мы оценим ситуацию ближе к закрытию зимнего трансферного окна. Конечно, когда игрок не выходит на поле, ему трудно быть счастливым. Тяжело радоваться, когда не получаешь игровую практику», - приводит слова испанского тренера издание Sky Sports.

Напомним, что Месут Озил не был включен в заявку лондонского клуба на сезон-2020/2021. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Месут Озил, Микель Артета
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Комментарии (1)
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Tytus
02 Января 2021, 14:51

По ситуации возвращение как-бы оправдано. Но по сути... С осени 15-го Озил показывает мало что из того,чего от него ожидают. Ушёл в аренду Сеад, так лучше бы Салиба заявили, чтобы, наконец, окончательно избавиться от Мустафы на скамейке и Луиза в старте.

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